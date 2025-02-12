Tuyển Điều hành tour Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điều hành tour Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện cuộc gọi khảo sát độ hài lòng hoặc chăm sóc khách hàng MB trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, giám sát kết quả của nhân viên outsource.
• Thực hiện các chương trình chào mừng các khách hàng mới - Happy Call.
• Thực hiện các chương trình bán hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7.
• Thực hiện hoạt động Outbound qua tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
• Tiếng Anh tốt (TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương).
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng, Chăm sóc Khách hàng 24/7...
• Có kinh nghiệm tổ chức bán hàng qua điện thoại (telesales), kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

