Tuyển Điều hành tour Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Điều hành tour

• Thực hiện cuộc gọi khảo sát độ hài lòng hoặc chăm sóc khách hàng MB trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, giám sát kết quả của nhân viên outsource.

• Thực hiện các chương trình chào mừng các khách hàng mới - Happy Call.

• Thực hiện các chương trình bán hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7.

• Thực hiện hoạt động Outbound qua tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

• Tiếng Anh tốt (TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương).

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng, Chăm sóc Khách hàng 24/7...

• Có kinh nghiệm tổ chức bán hàng qua điện thoại (telesales), kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

