Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 114, Phố Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhận, xử lý các booking từ Sales, đại lý, đối tác..

Điều động, xếp lịch, phân bổ công việc hợp lý cho Xe + Lái xe và hướng dẫn viên.

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý nhạy bén các vấn đề phát sinh trong tour.

Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng. Tham gia các chương trình, sự kiện của công ty để mở rộng thị trường.

Xử lý các công việc và dự án công ty giao tìm kiếm đối tác cho công ty

ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: Fulltime T2-T6 hoặc T2-T7

Địa điểm làm việc: Số 114 Phố Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đúng chuyên ngành hoặc các ngành liên quan

Sử dụng thành thạo WORD, EXCEL.

Biết ngoại ngữ (Tiếng Anh/Trung)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Điều Hành Tour, Sales, Hướng Dẫn Viên Du Lịch.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề.

Ưu tiên ứng viên thường trú tại Long Biên, Gia Lâm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thu nhập từ 7.000.000 - 15.000.000đ.

Tham gia Bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Đi du lịch hàng năm cùng công ty, trải nghiệm các khách sạn, resort toàn quốc.

Thưởng và chế độ đãi ngộ theo quy định BLĐ.

Xét tăng lương theo năng lực và thời gian cống hiến.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin