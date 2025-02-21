Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 114, Phố Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận, xử lý các booking từ Sales, đại lý, đối tác..
Điều động, xếp lịch, phân bổ công việc hợp lý cho Xe + Lái xe và hướng dẫn viên.
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý nhạy bén các vấn đề phát sinh trong tour.
Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng. Tham gia các chương trình, sự kiện của công ty để mở rộng thị trường.
Xử lý các công việc và dự án công ty giao tìm kiếm đối tác cho công ty
ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Fulltime T2-T6 hoặc T2-T7
Địa điểm làm việc: Số 114 Phố Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đúng chuyên ngành hoặc các ngành liên quan
Sử dụng thành thạo WORD, EXCEL.
Biết ngoại ngữ (Tiếng Anh/Trung)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Điều Hành Tour, Sales, Hướng Dẫn Viên Du Lịch.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề.
Ưu tiên ứng viên thường trú tại Long Biên, Gia Lâm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thu nhập từ 7.000.000 - 15.000.000đ.
Tham gia Bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Đi du lịch hàng năm cùng công ty, trải nghiệm các khách sạn, resort toàn quốc.
Thưởng và chế độ đãi ngộ theo quy định BLĐ.
Xét tăng lương theo năng lực và thời gian cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 114, Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

