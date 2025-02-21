Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX
- Hà Nội: Số 114, Phố Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhận, xử lý các booking từ Sales, đại lý, đối tác..
Điều động, xếp lịch, phân bổ công việc hợp lý cho Xe + Lái xe và hướng dẫn viên.
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý nhạy bén các vấn đề phát sinh trong tour.
Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng. Tham gia các chương trình, sự kiện của công ty để mở rộng thị trường.
Xử lý các công việc và dự án công ty giao tìm kiếm đối tác cho công ty
ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Fulltime T2-T6 hoặc T2-T7
Địa điểm làm việc: Số 114 Phố Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đúng chuyên ngành hoặc các ngành liên quan
Sử dụng thành thạo WORD, EXCEL.
Biết ngoại ngữ (Tiếng Anh/Trung)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Điều Hành Tour, Sales, Hướng Dẫn Viên Du Lịch.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề.
Ưu tiên ứng viên thường trú tại Long Biên, Gia Lâm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thu nhập từ 7.000.000 - 15.000.000đ.
Tham gia Bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Đi du lịch hàng năm cùng công ty, trải nghiệm các khách sạn, resort toàn quốc.
Thưởng và chế độ đãi ngộ theo quy định BLĐ.
Xét tăng lương theo năng lực và thời gian cống hiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NICOTEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI