Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 00 Làm 2 ngày thứ 7/ tháng, Quận Bắc Từ Liêm

Điều hành tour

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, xe, điểm tham quan... để đàm phán về cách thức, chất lượng và mức giá tốt.

Lên chương trình đoàn riêng khởi hành hàng tuần.

Xử lý tình huống phát sinh khi đi tour với khách hàng, dịch vụ.

Quản lý Cập nhật cơ sở dữ liệu tuyến điểm các nhà cung cấp dich vụ theo tuyến điểm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Tour và Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi tác: Nữ sinh năm 1998 - 2003

Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học Chuyên nghành: Du lịch, marketing, kinh tế

Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu đươc áp lực công việc

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

