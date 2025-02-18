Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 00 Làm 2 ngày thứ 7/ tháng, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, xe, điểm tham quan... để đàm phán về cách thức, chất lượng và mức giá tốt.
Lên chương trình đoàn riêng khởi hành hàng tuần.
Xử lý tình huống phát sinh khi đi tour với khách hàng, dịch vụ.
Quản lý Cập nhật cơ sở dữ liệu tuyến điểm các nhà cung cấp dich vụ theo tuyến điểm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Tour và Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi tác: Nữ sinh năm 1998 - 2003
Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học Chuyên nghành: Du lịch, marketing, kinh tế
Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu đươc áp lực công việc
Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
