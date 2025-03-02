Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Điều phối và tổ chức các tour du lịch cho khách Pháp đến Việt Nam và Đông Dương.
Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên, xe vận chuyển…) để đảm bảo tour diễn ra suôn sẻ.
Xử lý các yêu cầu phát sinh trước, trong và sau tour, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình đi tour nếu có thay đổi hoặc yêu cầu đặc biệt.
Theo dõi và tối ưu chi phí vận hành, đảm bảo hiệu quả tài chính cho công ty.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kinh doanh (Sales Tour) để cập nhật thông tin dịch vụ và phản hồi khách hàng.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tiếng Pháp giao tiếp tốt (B1 trở lên) – sử dụng trong công việc với khách và đối tác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng tổ chức và giải quyết vấn đề tốt.
Chủ động, nhanh nhẹn, sẵn sàng xử lý tình huống linh hoạt.
Có tinh thần làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành du lịch, khách sạn, hoặc có kinh nghiệm làm điều hành tour.
Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Thưởng tháng/quý/năm dựa trên kết quả vận hành tour và đánh giá KPI.
Được đào tạo chuyên sâu về quy trình điều hành tour, quản lý đối tác và chăm sóc khách hàng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với khách quốc tế.
Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý: Team Leader, Operation Manager.
Hỗ trợ chi phí du lịch khảo sát thực tế để nâng cao hiểu biết về điểm đến.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
