Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - 252 Hạ hội Tân Lập|Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Xây dựng và triển khai sản xuất nội dung:

- Xây dựng kế hoạch nội dung và triển khai sản xuất trên các nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, content chuẩn SEO Website,...

- Xây dựng kịch bản quay, dựng video đa dạng hình thức (video dài, video ngắn) và phối hợp với Team media triển khai sản xuất.

2. Đảm bảo nội dung được sản xuất đúng kế hoạch và đạt chất lượng về mặt thương hiệu và trao giá trị cho khách hàng mục tiêu

3. Nghiên cứu và phân tích các từ khóa, đối tượng mục tiêu và xu hướng thị trường để sáng tạo nội dung thu hút

4. Theo dõi, đo lường và báo cáo định kỳ tuần/ tháng các chỉ số đánh giá chất lượng của nội dung và đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả nội dung

5. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí tương đương

- Kinh nghiệm content đa kênh: Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube,...

- Kinh nghiệm content chuẩn SEO

- Có kinh nghiệm và hiểu biết về mảng Giáo dục (từ Mầm non đến THPT) là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết rộng và viết tốt về các lĩnh vực: xu hướng thị trường, kinh doanh, các khóa học dành cho Doanh nhân, phát triển bản thân, lối sống tỉnh thức"

- Có tư duy sáng tạo trong việc xây dựng và triển khai chiến lược/ kế hoạch nội dung đa kênh

- Nắm vững các nguyên tắc viết theo đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Việt và am hiểu đa dạng hình thức nội dung

- Có gu thẩm mỹ tốt và kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut là một lợi thế;

- Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng (PowerPoint, Google Docs, Google Sheet..).

- Đa nhiệm và chịu được áp lực công việc.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: Ứng viên gửi kèm portfolio

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập Lương: 12.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ

- Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty

- Thưởng lương tháng 13

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Bộ Luật Lao động Việt Nam.

- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau,...);

- Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin