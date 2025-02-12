Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Nhà MWG - Lô T2 - Đường D1, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông Online cho các chương trình của chuỗi ĐMX/TGDĐ trên nền tảng Website và các kênh quảng cáo trực tuyến.

- Phân tích dữ liệu, xây dựng các báo cáo nhằm đánh giá hiệu quả của các hoạt động Marketing Online qua Google Analytics.

- Phối hợp với các phòng ban để triển khai các hoạt động Marketing chiến lược.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng các khối ngành Kinh Tế, Marketing... hoặc có các chứng chỉ về ngành liên quan.

- Ứng viên đã từng làm qua các trang E-commerce là một lợi thế để bắt nhịp công việc.

- Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến Performance Ads (Google Ads, Facebook Ads, Local Adnetwork...) social medias (Facebook, Instagram, Tiktoks...)

- Có khả năng sáng tạo, nắm bắt trend nanh, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Là thành viên của tập đoàn Thế Giới Di Động với môi trường làm việc chuyên nghiệp hàng đầu VN.

- Có đầy đủ HĐLĐ, các chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.

- Chính sách mua hàng giảm giá chỉ dành cho nhân viên.

- Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin