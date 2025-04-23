Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 362 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch và chiến lược về Digital Marketing cho sản phẩm/dự án theo kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tuyển dụng của công ty.

Triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh social media: Google, Facebook, Zalo, SMS,…và có khả năng khai thác phát triển các kênh mới.

Phối hợp với bộ phận Content & Design Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra

Thăm dò thị trường để xác định cơ hội và thách thức trong lĩnh vực. Nghiên cứu đối thủ và tìm ra cách thức cạnh tranh hiệu quả

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa chi phí, nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital.

Theo dõi và báo cáo hiệu suất như lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và ROI.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm BĐS.

Có kiến thức chuyên ngành Digital Marketing.

Am hiểu về SEO, PPC, Google AdWords, hệ thống quản trị nội dung, InDesign.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, Am hiểu tình hình thị trường bất động sản.

Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm Công nghệ, kỹ thuật, nền tảng công nghệ mới.

Có kỹ năng landing page, SEO web là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc

Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09, Lễ Tết,...)

Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh

Tham gia các sự kiện: teambuilding, du lịch thường niên...

Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Hoa hồng theo hiệu quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.