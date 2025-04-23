Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 55A Trần Thái Tông, Phường 15

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Viết bài website, blog, lanning page.

Soạn nội dung cho video, email, chatbot,…

Viết caption cho social media.

Viết kịch bản lớp học thư/giới thiệu sản phẩm.

Tối ưu SEO nội dung.

Yêu Cầu Công Việc

Am hiểu về content marketing, kỹ năng viết bài PR, SEO.

Quen thuộc với nền tảng MXH (Facebook, Instagram, Tiktok).

Biết sử dụng các công cụ cơ bản: Canva, Capcut, keyword planner,…

Kỹ năng viết lách cơ bản, khả năng sáng tạo.

Quản lý thời gian, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Chăm chỉ, ham học hỏi, chịu được áp lực deadline.

Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi

Hỗ trợ dấu mộc tròn + có cung cấp số liệu Hỗ trợ làm báo cáo thực tập.

Trợ cấp thực tập.

Miễn phí cơm trưa, gửi xe.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển

