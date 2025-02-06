Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 4 Đường số 61, Tân Kiểng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

- Vị trí này là phát triển thị trường Bắc Mỹ và tăng thị phần thương hiệu của chúng tôi tại Bắc Mỹ. Quản lý cửa hàng và tài khoản trên sàn thương mại điện tử Amazon, Ebay hoặc shopify

- Quản lý và duy trì tài khoản tiêu dùng; duy trì xếp hạng đánh giá cao và sự uy tín của tài khoản trên sàn

- Định kỳ tổng hợp số liệu bán hàng, số liệu tồn kho, điều chỉnh chiến lược bán hàng kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ bán hàng

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu độ tuổi: 22-30 tuổi

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành thương mại điện tử, IT, quản trị kinh doanh, v.v...

- Hơn 1 năm kinh nghiệm vận hành độc lập trên nền tảng Amazon;nắm rõ các quy tắc xếp hạng của Amazon và khả năng điều chỉnh xếp hạng từ khóa ( SEO ) một cách nhanh chóng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành các sàn thương mại điện tử như Amazon、eBay、Tiki、Lazada、Shopee

- Ưu tiên Có tổ chức và khả năng sáng tạo

- Thành thạo thao tác máy tính và ứng dụng văn phòng office , đặc biệt là Excel

- Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Gross từ 14,000,000 trên 25,000,000

- Cung cấp chương trình đào tạo, training cho nhân viên.

- Môi trường làm việc genZ siêu thoải mái

- Cơ hội đào tạo và làm việc tại Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ

- Tham gia BHXH theo chế độ nhà nước, lương tháng 13

- Phụ cấp cơm trưa , xăng xe

- Mỗi tháng tổ chức các tiệc sinh nhật , Lễ và Tết

- Nghỉ lễ , Tết theo chế độ nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

