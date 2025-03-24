Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 26, Đường C22, Phường 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

• Lập kế hoạch Marketing tổng thể (theo tháng, quý, năm), tối ưu chi phí và đảm bảo hiệu quả.

• Quản lý Digital Marketing, triển khai quảng cáo trên Facebook, Google…, theo dõi & tối ưu hiệu suất.

• Tổ chức hoạt động Marketing offline & sự kiện, kết nối khách hàng, hỗ trợ tuyển sinh.

• Xây dựng và quản lý nội dung truyền thông, phát triển thương hiệu qua các kênh online & offline.

• Quản lý đội ngũ nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc.

• Báo cáo & phối hợp nội bộ, thực hiện báo cáo định kỳ và các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

• Tối thiểu 2 năm ở vị trí Marketing Manager.

• Tiếng Anh tốt, thành thạo tin học.

• Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu về Marketing, Digital Marketing (SEM, SEO, Google Ads, Facebook Ads, Social Media…), xây dựng thương hiệu.

• Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc; phát triển cộng đồng trên mạng xã hội.

• Chủ động, sáng tạo, có khả năng hướng dẫn nhân viên mới, tham gia họp & báo cáo định kỳ.

• Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý.

