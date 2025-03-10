Tuyển Digital Marketing Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 65 Trần Quang Diệu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Quản lý các trang mạng xã hội của công ty
Lên ý tưởng sáng tạo nội dung cho các dự án, chiến dịch truyền thông theo kế hoạch hàng tháng của cấp trên.
Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, hình ảnh) trên Fanpage, Zalo, Instagram...
Hỗ trợ trả lời inbox/dm của khách hàng
Báo cáo hiệu quả nội dung trên các kênh theo tuần
Đóng góp ý tưởng xây dựng kế hoạch tháng
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất nội dung trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn…
Tiếng anh đọc hiểu cơ bản
Thành thạo Powerpoint, Excel
Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm Photoshop, Illustrator, Canva…
Có khả năng thích nghi nhanh với công nghệ (ứng dụng phần mềm) hay các kiến thức khác
Sắp xếp thời gian, mức độ ưu tiên công việc hợp lý
Chủ động, linh hoạt, tạo được gắn kết giữa các thành viên trong team và các phòng ban khác
Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 4,000,000VNĐ
Thưởng lễ tết, phụ cấp theo cơ chế của công ty
Thưởng trách nhiệm hoàn thành công việc
Được tham gia các chương trình teamwork, party
Cơ hội tiếp xúc, xây dựng mối quan hệ với các thương hiệu khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải
