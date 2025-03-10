Tuyển Digital Marketing Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 65 Trần Quang Diệu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty

Lên ý tưởng sáng tạo nội dung cho các dự án, chiến dịch truyền thông theo kế hoạch hàng tháng của cấp trên.

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, hình ảnh) trên Fanpage, Zalo, Instagram...

Hỗ trợ trả lời inbox/dm của khách hàng

Báo cáo hiệu quả nội dung trên các kênh theo tuần

Đóng góp ý tưởng xây dựng kế hoạch tháng

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất nội dung trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn…

Tiếng anh đọc hiểu cơ bản

Thành thạo Powerpoint, Excel

Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm Photoshop, Illustrator, Canva…

Có khả năng thích nghi nhanh với công nghệ (ứng dụng phần mềm) hay các kiến thức khác

Sắp xếp thời gian, mức độ ưu tiên công việc hợp lý

Chủ động, linh hoạt, tạo được gắn kết giữa các thành viên trong team và các phòng ban khác

Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 4,000,000VNĐ

Thưởng lễ tết, phụ cấp theo cơ chế của công ty

Thưởng trách nhiệm hoàn thành công việc

Được tham gia các chương trình teamwork, party

Cơ hội tiếp xúc, xây dựng mối quan hệ với các thương hiệu khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Đặng Minh Hải

