Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Việt Hạ Chí - Cửa Hàng Nhật Bản Hachi Hachi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 450 USD

THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

***Đào tạo và phát triển đội ngũ:

• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phân tích nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo

và lộ trình theo dõi đào tạo.

• Thiết kế và biên soạn tài liệu, hướng dẫn, tài nguyên học tập, quy trình, biểu mẫu liên quan …

theo yêu cầu

• Thực hiện cung cấp hỗ trợ logistic trước, trong và sau quá trình đào tạo (không gian, trang thiết

bị,…)

• Phối hợp trong việc thiết kế chương trình đào tạo và triển khai chương trình đào tạo nội bộ.

• Theo dõi quá trình đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo và đưa ra đề xuất cải tiến.

• Theo dõi và quản lý ngân sách đào tạo được giao

• Hợp tác với các đối tác đào tạo bên ngoài trong việc triển khai dự án, chương trình đào tạo

• Tham gia xây dựng và cập nhật cơ cấu tổ chức: checklist công việc, check list đào tạo, cơ chế

đánh giá năng lực, hiệu quả công việc.

• Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, sự kiện khen thưởng, thi đua,… phát triển

văn hóa học tập và đội ngũ.