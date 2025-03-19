Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Việt Hạ Chí - Cửa Hàng Nhật Bản Hachi Hachi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 450 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Việt Hạ Chí - Cửa Hàng Nhật Bản Hachi Hachi
- Hồ Chí Minh: Số 40 đường số 14, Phường 5, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 400 - 450 USD
THÔNG TIN CÔNG VIỆC:
***Đào tạo và phát triển đội ngũ:
• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phân tích nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo
và lộ trình theo dõi đào tạo.
• Thiết kế và biên soạn tài liệu, hướng dẫn, tài nguyên học tập, quy trình, biểu mẫu liên quan …
theo yêu cầu
• Thực hiện cung cấp hỗ trợ logistic trước, trong và sau quá trình đào tạo (không gian, trang thiết
bị,…)
• Phối hợp trong việc thiết kế chương trình đào tạo và triển khai chương trình đào tạo nội bộ.
• Theo dõi quá trình đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo và đưa ra đề xuất cải tiến.
• Theo dõi và quản lý ngân sách đào tạo được giao
• Hợp tác với các đối tác đào tạo bên ngoài trong việc triển khai dự án, chương trình đào tạo
• Tham gia xây dựng và cập nhật cơ cấu tổ chức: checklist công việc, check list đào tạo, cơ chế
đánh giá năng lực, hiệu quả công việc.
• Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, sự kiện khen thưởng, thi đua,… phát triển
văn hóa học tập và đội ngũ.
Với Mức Lương 400 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Việt Hạ Chí - Cửa Hàng Nhật Bản Hachi Hachi Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Hạ Chí - Cửa Hàng Nhật Bản Hachi Hachi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI