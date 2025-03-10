Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 16TM3B - 9 Sunrise K, KĐT The Manor Central Park, Đ. Nguyễn Xiển, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Xây dựng, quản trị và phụ trách phát triển page bác sĩ thẩm mỹ

- Sáng tạo những content, video hay tạo sư thu hút về dịch vụ

-Hỗ trợ team thực hiện những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm content tiktok

- Có laptop cá nhân

- Nhanh nhẹn, trung thực

- Có tinh thần cầu tiến

- Có khả năng sáng tạo

- Nữ sinh năm >18 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-10tr +% hoa hồng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, vui vẻ và thoải mái

- Được hướng dẫn và chia sẻ các kỹ năng cần thiết cho công việc, được training thêm vềSocial Media để phát triển kỹ năng nghề nghiệp

-Tăng lương định kỳ: Được xem xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu quả công việc và kết quả đóng góp cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN

