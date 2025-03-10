Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 16TM3B
- 9 Sunrise K, KĐT The Manor Central Park, Đ. Nguyễn Xiển, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Xây dựng, quản trị và phụ trách phát triển page bác sĩ thẩm mỹ
- Sáng tạo những content, video hay tạo sư thu hút về dịch vụ
-Hỗ trợ team thực hiện những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm content tiktok
- Có laptop cá nhân
- Nhanh nhẹn, trung thực
- Có tinh thần cầu tiến
- Có khả năng sáng tạo
- Nữ sinh năm >18 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 7-10tr +% hoa hồng
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, vui vẻ và thoải mái
- Được hướng dẫn và chia sẻ các kỹ năng cần thiết cho công việc, được training thêm vềSocial Media để phát triển kỹ năng nghề nghiệp
-Tăng lương định kỳ: Được xem xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu quả công việc và kết quả đóng góp cho công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
