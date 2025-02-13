Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 214/5A Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phồ Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Lập kế hoạch, cài đặt và tối ưu được các loại hình quảng cáo CPC, GDN, Shopping của Google Ads;
• Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Google Ads nhằm đảm bảo data mang về cho công ty;
• Chịu trách nhiệm kiểm soát đo lường các KPI trong mức ngân sách cho phép. Giảm chi phí quảng cáo Google Ads thông qua việc tối ưu các loại hình quảng cáo;
• Hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ đo lường hiệu quả Maketing Online như Google Analytics;
• Phối hợp với đội ngũ Google Support để kháng cáo hoặc gỡ các lệnh phạt chính sách của Google Ads;
• Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật xu hướng quảng cáo mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;
• Phối hợp đội SEO để tạo các bộ từ khoá chuyển đổi giúp các website vệ tinh seo về các sản phẩm seo top các từ khoá chuyển đổi từ Google Ads;
• Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của Google để nâng cao hiệu quả;
• Phối hợp đội bán hàng tăng tỉ lệ đơn xác nhận;
• Lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng;
• Phát triển nội dung landing page bán hàng;
• Bất kỳ trách nhiệm nào khác được giao bởi người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi từ 22 - 30. Tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Digital marketing, Công nghệ thông tin là lợi thế;
• Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Google Ads;
• Có đam mê về chạy quảng cáo Google;
• Có tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc;
• Đam mê bán hàng các sản phẩm gia dụng và thực phẩm chức năng;
• Có khả năng viết mẫu quảng cáo tốt;
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, độc lập trong môi trường nhịp độ nhanh;
• Có tinh thần trách nhiệm, chính xác, siêng năng;
• Khả năng làm việc nhóm tốt;
• Có kiến thức nền tảng về Marketing Online, Digital Marketing và Marketing truyền thống.
• Hiểu được các thông số và những thuật ngữ nằm trong chuyên ngành;
• Nắm được insight và tâm lý người dùng;
• Sử dụng được những công cụ quảng cáo hoặc hỗ trợ quảng cáo trên nền tảng Google nói riêng và trực tuyến nói chung;
• Triển khai những chiến dịch quảng cáo và đưa ra các đề xuất kịp thời nếu như có vấn đề xảy ra;
• Có khả năng cân đối và nghiên cứu, xây dựng chính sách, ngân sách hiệu quả;

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO Thì Được Hưởng Những Gì

• Review lương 2 lần/năm để đảm bảo sự công bằng và xứng đáng với nỗ lực của bạn.
• Thử việc 2 tháng để bạn có thời gian để làm quen với môi trường làm việc của chúng tôi và đánh giá xem đây có phải là nơi bạn mong muốn làm việc và gắn bó hay không.
• Thưởng lễ, Tết, lương thưởng tháng 13 và các khoản khác theo quy định của công ty, để động viên và khích lệ bạn cống hiến hơn cho công việc.
• Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo an toàn trong cuộc sống.
• Tự chủ cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực và kết quả thực hiện công việc để bạn có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của bản thân và đạt được mục tiêu trong sự nghiệp.
• Đảm nhận các dự án để liên tục cho bạn phát triển kĩ năng, kinh nghiệm để bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này.
• Được hỗ trợ tối đa từ các phòng ban có liên quan đến chiến dịch quảng cáo.
• Được training chuyên sâu về tư duy cốt lõi, cách thiết lập & triển khai chiến lược bởi các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam, để bạn có thể áp dụng những kiến thức này vào công việc của mình.
• Được training và hỗ trợ & hướng dẫn trực tiếp từ cấp trên tận tâm, giàu kinh nghiệm với hơn 12 năm trong ngành, để bạn có người cùng bạn chia sẻ và hỗ trợ trong quá trình làm việc.
• Được training các lĩnh vực khác của ngành Digital Marketing thường xuyên gồm: branding, content marketing, thiết kế website, xử lý khủng hoảng truyền thông... để bạn có được kiến thức toàn diện và đa dạng.
• Miễn phí tất cả các khóa học về Digital Marketing từ cơ bản đến nâng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO

Công Ty TNHH Truyền Thông Click Media Và SEO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 69/11/4 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

