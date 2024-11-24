Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Nevigroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Nevigroup
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 số 8 ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam/ Nữ Tuổi từ dưới 35 tuổi
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch
- Kỹ năng định hướng khách hàng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao trong công việc
Tại Công ty TNHH Nevigroup Thì Được Hưởng Những Gì
- Một môi trường làm việc trẻ trung năng động có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy văn hoá học tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nevigroup
