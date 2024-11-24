Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Nevigroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 số 8 ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Yêu Cầu Công Việc

-Nam/ Nữ Tuổi từ dưới 35 tuổi

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch

- Kỹ năng định hướng khách hàng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao trong công việc

Quyền Lợi

- Một môi trường làm việc trẻ trung năng động có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy văn hoá học tập

Cách Thức Ứng Tuyển

