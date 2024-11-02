Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TMDV Và Công Nghệ Lattehub làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9, VG Building, 235 Nguyễn Trãi

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook với ngân sách lớn.

Theo dõi tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Phân tích, tổng hợp và đánh giá các chỉ số, số liệu.

Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động định kì.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về Digital Marketing thị trường US, thế mạnh thực chiến chạy quảng cáo chuyển đổi Facebook

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo các kênh khác ( Google, Twitter, Tiktok,…) là một lợi thế

Có kinh nghiệm ngành E-commerce, Print on Demand, DropShipping

Tại Công Ty TNHH TMDV Và Công Nghệ Lattehub Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 + Commission

Hỗ trợ tiền gửi xe + bánh kẹo, trà, cafe.

Được cung cấp điều kiện trang thiết bị đầy đủ phục vụ công viêc tốt nhất;

Được Review lương định kì hàng năm và đột xuất theo năng lực làm việc;

Môi trường làm việc trẻ, luôn coi trọng giá trị chuyên môn và có cơ hội phát huy năng lực và thăng tiến rõ ràng.

Được đóng BHYT, BHXH, Thưởng lễ tết theo quy định, du lịch, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Và Công Nghệ Lattehub

