Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TMDV Và Công Nghệ Lattehub làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH TMDV Và Công Nghệ Lattehub
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 9, VG Building, 235 Nguyễn Trãi
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook với ngân sách lớn.
Theo dõi tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.
Phân tích, tổng hợp và đánh giá các chỉ số, số liệu.
Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động định kì.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về Digital Marketing thị trường US, thế mạnh thực chiến chạy quảng cáo chuyển đổi Facebook
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo các kênh khác ( Google, Twitter, Tiktok,…) là một lợi thế
Có kinh nghiệm ngành E-commerce, Print on Demand, DropShipping
Tại Công Ty TNHH TMDV Và Công Nghệ Lattehub Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 + Commission
Hỗ trợ tiền gửi xe + bánh kẹo, trà, cafe.
Được cung cấp điều kiện trang thiết bị đầy đủ phục vụ công viêc tốt nhất;
Được Review lương định kì hàng năm và đột xuất theo năng lực làm việc;
Môi trường làm việc trẻ, luôn coi trọng giá trị chuyên môn và có cơ hội phát huy năng lực và thăng tiến rõ ràng.
Được đóng BHYT, BHXH, Thưởng lễ tết theo quy định, du lịch, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Và Công Nghệ Lattehub
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
