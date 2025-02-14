Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Viết content cho nội dung livestream fanpage, content clip ngắn, script phỏng vấn khách hàng.
• Luôn cập nhật xu hướng trên các kênh social.
• Chuẩn bị tư liệu kịch bản, timeline sản xuất.
• Tham gia đóng góp ý tưởng content.
• Các nhiệm vụ khác theo sự điều phối của manager.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng.
• Đa dạng cách viết, sáng tạo, linh hoạt không theo lối mòn.
• Có khả năng diễn đạt ý tưởng tốt, phân tích ngữ nghĩa tốt.
• Năng động, chịu trách nhiệm trong công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Có ý thức kỷ luật, thái độ nghiêm túc trong công việc.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Maxic, Số 3, Trà Khúc, P.2, Q. Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

