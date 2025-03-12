Tuyển Digital Marketing Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Trường Đại học Đại Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 1, phố Xốm, phường Phú Lãm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM AI?
Bạn có niềm đam mê với lịch sử Việt Nam? Bạn tin rằng một câu chuyện được kể đúng cách có thể truyền cảm hứng và gắn kết con người với những giá trị truyền thống? Bạn yêu thích viết lách, kể chuyện, và muốn giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng?
Tại Đại Nam, chúng tôi đang tìm một Content Writer có khả năng sáng tạo nội dung lịch sử trên Facebook, đồng thời phối hợp cùng đội ngũ biên kịch để tích hợp yếu tố lịch sử vào các sản phẩm truyền thông của trường. Làm việc trong môi trường giáo dục trẻ trung, năng động, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những tư duy mới mẻ, sáng tạo và không ngừng phát triển.
NHIỆM VỤ CỦA BẠN:
1. Sáng tạo nội dung lịch sử trên Facebook:
- Viết bài giới thiệu, phân tích các sự kiện lịch sử, nhân vật, giai thoại và di sản văn hóa Việt Nam.
- Chuyển hóa kiến thức lịch sử thành nội dung cuốn hút, gần gũi với giới trẻ.
- Kể chuyện lịch sử theo phong cách sáng tạo, dễ tiếp cận.
2. Hỗ trợ đội ngũ biên kịch trong các sản phẩm truyền thông:
- Phối hợp với nhóm biên kịch để tích hợp yếu tố lịch sử vào phim ngắn, video TikTok, TVC quảng bá và các dự án truyền thông khác.
- Đảm bảo tính chính xác và chiều sâu lịch sử trong các nội dung truyền thông của trường.
- Tìm kiếm những câu chuyện lịch sử phù hợp để làm nổi bật tinh thần của Đại Nam.
3. Xây dựng nội dung trên nhiều nền tảng:
- Viết bài cho website, blog, fanpage và các kênh truyền thông số của trường.
- Tham gia sáng tạo nội dung cho các chiến dịch truyền thông về lịch sử, văn hóa và giáo dục.
4. Nghiên cứu & phát triển ý tưởng:
- Tìm hiểu tài liệu lịch sử từ nhiều nguồn chính thống để đảm bảo nội dung chính xác.
- Đề xuất những hướng đi mới trong cách kể chuyện, giúp lịch sử trở nên hấp dẫn hơn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Đam mê và am hiểu lịch sử Việt Nam:
- Yêu thích và có kiến thức sâu rộng về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.
- Có khả năng tự nghiên cứu, tổng hợp và kiểm chứng thông tin lịch sử.
2. Khả năng viết lách xuất sắc:
- Thành thạo tiếng Việt, viết nội dung hấp dẫn, truyền cảm hứng.
- Biết cách biến những sự kiện lịch sử thành câu chuyện thú vị.
- Văn phong đa dạng, có thể điều chỉnh theo từng đối tượng độc giả.
3. Tư duy sáng tạo & linh hoạt:
- Có khả năng phát triển nội dung theo xu hướng, giúp lịch sử trở nên sinh động hơn.
- Kết hợp storytelling với các hình thức truyền thông hiện đại để thu hút người xem.
4. Tinh thần làm việc nhóm:
- Hợp tác với đội ngũ biên kịch, truyền thông, thiết kế để tạo ra các sản phẩm nội dung chất lượng.
- Sẵn sàng tiếp thu phản hồi, linh hoạt điều chỉnh nội dung khi cần.

Tại Trường Đại học Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.
Làm việc trong môi trường giáo dục trẻ trung, năng động, nơi bạn luôn có cơ hội sáng tạo và phát triển.
Công việc có ý nghĩa, góp phần bảo tồn và lan tỏa lịch sử, văn hóa Việt Nam đến cộng đồng.
Được làm việc cùng đội ngũ tâm huyết, nơi mọi ý tưởng đều được trân trọng
Cơ hội phát triển tư duy và kỹ năng viết, sáng tạo nội dung có giá trị, mang lại tác động lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Đại Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

