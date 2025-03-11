Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 14 Vũ Thạnh (một phần tầng 1), Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung bài viết trước khi đưa lên website, fanpage, diễn đàn ( Phòng Khám về da liễu)

- Lên ý tưởng và viết bài ƤR, biên tập nội dung, mô tả cho các dịch vụ công ty đɑng thực hiện đồng thời phối hợp với bộ phận Marketing hoàn thành định hướng phát triển nội dung trên trang.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

- Thời gian làm việc: 10h00 sáng - 6h00 tối.

- Chi tiết về công việc sẽ được trɑo đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường văn hóa, báo chí, nhân văn, truyền hình, chuyên ngành marketing

- Năng động, linh hoạt, sáng tạo và có năng khiếu viết.

- Ham học hỏi, cầu tiến & chăm chỉ, chi tiết.

- Yêu thích viết lách, chia sẻ & mạng xã hội.

Tại Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc 01 tháng lương 7tr. Sau thử việc mức lương theo năng lực 10-12tr.

- Nghỉ 1,5 ngày/ 1 tuần

- Hỗ trợ xăng xe 500k/ tháng, hỗ trợ ăn trưa 35k/ngày.

- Được đóng bảo hiểm xã hội sau 3 tháng làm việc tại văn phòng.

- Thực hiện đầy đủ cơ chế nghỉ lễ, tết, hỷ, hiếu, sinh nhật,... và các đãi ngộ theo luật nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin