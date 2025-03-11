Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 2, Ngõ 737 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Lên kế hoạch triển khai nội dung content SEO cho từng dự án đối tác của công ty.

Đảm bảo lộ trình và báo cáo công việc hàng tuần.

Phối hợp cùng các phòng ban khác để đạt KPI đặt ra.

Làm bài kiểm tra kiến thức thường 1 hoặc 3 tháng/lần.

Mục đích cuối cùng là đưa nội dung website của công ty và đối tác lên thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm với sự chuyên nghiệp, bài bản.

Giáo dục mong muốn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm viết content SEO.

Thích hoàn thành công việc, hiệu quả cao.

Chuyên nghiệp, đáng tin cậy, đạo đức làm việc vững vàng.

Định hướng chi tiết, tận tâm với công việc, năng động bản thân.

Tâm lý lấy khách hàng làm trung tâm, đồng cảm cao với người dùng.

Tỉ mỉ và chi tiết trong từng công việc.

Luôn tìm tòi và không ngừng học hỏi.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 - 12.000.000 hoặc cao hơn nữa tùy theo năng lực (bao gồm lương cơ bản + thưởng KPI, hiệu suất)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển

Được đóng BHXH (Sau 06 tháng làm việc chính thức), BHYT, v.v…, đầy đủ theo quy định của nhà nước

Được tham gia khám sức khỏe định kỳ

Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY

