Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 2, Ngõ 737 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên kế hoạch triển khai nội dung content SEO cho từng dự án đối tác của công ty.
Đảm bảo lộ trình và báo cáo công việc hàng tuần.
Phối hợp cùng các phòng ban khác để đạt KPI đặt ra.
Làm bài kiểm tra kiến thức thường 1 hoặc 3 tháng/lần.
Mục đích cuối cùng là đưa nội dung website của công ty và đối tác lên thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm với sự chuyên nghiệp, bài bản.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giáo dục mong muốn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm viết content SEO.
Thích hoàn thành công việc, hiệu quả cao.
Chuyên nghiệp, đáng tin cậy, đạo đức làm việc vững vàng.
Định hướng chi tiết, tận tâm với công việc, năng động bản thân.
Tâm lý lấy khách hàng làm trung tâm, đồng cảm cao với người dùng.
Tỉ mỉ và chi tiết trong từng công việc.
Luôn tìm tòi và không ngừng học hỏi.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8.000.000 - 12.000.000 hoặc cao hơn nữa tùy theo năng lực (bao gồm lương cơ bản + thưởng KPI, hiệu suất)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển
Được đóng BHXH (Sau 06 tháng làm việc chính thức), BHYT, v.v…, đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được tham gia khám sức khỏe định kỳ
Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BNG AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
