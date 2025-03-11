Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đề xuất cải tiến, phát triển các vấn đề nội dung hiện tại của công ty

- Chủ trì và phối hợp để lên content plan theo kế hoạch marketing của công ty

- Phát triển chiến lược Marketing

● Xây dựng và phát triển nội dung trên Digital Channels

● Đảm bảo chiến lược phù hợp với mục tiêu tổng thể công ty

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chiến dịch Marketing: ý tưởng, nội dung cho các chiến dịch, quản lý nội dung, quản lý ngân sách…

- Phối hợp, quản trị chất lượng supplier nhằm đảm bảo chất lượng công việc liên quan đến sản xuất nội dung

- Đo lường và báo cáo hiệu quả nội dung triển khai

- Hướng dẫn và đào tạo nhân sự trong đội nhóm, thực tập sinh marketing.

- Xử lý các task theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 24 - 28 tuổi

- Tốt nghiệp ĐH ưu tiên chuyên ngành như MKT, Kinh tế, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung đa nền tảng,

- Marketing, Branding, Digital marketing, Content Marketing, IMC

- Sử dụng linh hoạt các công cụ AI trong quá trình phân tích, tối ưu nội dung và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch Marketing

- Kỹ năng quản lý dự án, phân tích dữ liệu, đào tạo nhân sự

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15.000.000đ - 25.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc (Thỏa thuận theo năng lực)

- Được tham gia học, đào tạo phát triển kỹ năng quản lý.

- Tham gia các hoạt động team building, sự kiện nội bộ.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Hưởng lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

