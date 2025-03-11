Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, HN, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đo lường và đánh giá hiệu quả của các campaign digital marketing dựa trên KPIs và ROI.

- Phối hợp với content MKT hoàn thiện các nội dung online (Landing Page / Fanpage / Video, ads ...). Phối hợp với bộ phận thiết kế để thực hiện các mẫu quảng cáo online (banner, landing page, post facebook ...) để tối ưu quảng cáo.

- Quản lý hệ thống tài khoản Facebook, có phương án chủ động về tài nguyên: tài khoản, thẻ ứng phó trước tình hình FB đang bão và chết tài khoản nhiều.

- Cập nhật các xu hướng digital marketing mới bao gồm social media, web, ads..., áp dụng các xu hướng, công nghệ mới này vào việc thực thi các hoạt động/ campaign marketing của nhãn hàng/ công ty.

- Tương tác làm việc với các agency quảng cáo, các phòng ban nội bộ công ty đảm bảo các chiến dịch marketing online được hiện hiệu quả và đúng thời điểm.

- Quản lý website & các fanpage của Công ty.

- Kiểm soát và quản lý và tối ưu chi phí triển khai các kênh marketing online trong các chương trình hỗ trợ sales.

- Các công việc chuyên môn khác do quản lý giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo triển khai các công cụ online: Facebook, GG, Zalo...

- Có ít nhất 2năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Năng động, tự tin và nhiệt huyết

- Tinh thần trách nhiệm cao, mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10-15tr+ phụ cấp ăn trưa + hoa hồng phòng MKT

- Lương thưởng tháng 13,14 theo tình hình kinh doanh.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu, phát huy tối đa khả năng bản thân.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

