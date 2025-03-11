Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY
- Hà Nội:
- 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân,Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập kế hoạch trade MKT:
Tiến hành khảo sát thị trường, nắm bắt báo cáo tình hình trưng bày sản phẩm hàng của công ty và của đối thủ cạnh tranh tại đại lí, siêu thị, showroom.
Thu thập thông tin tình hình thực tiễn về hoạt động hỗ trợ thương mại
Lập kế hoạch hoạt động Trade MKT định kì theo tháng/quý/ năm.
Triển khai thực hiện các hoạt động trade MKT:
Trực tiếp phụ trách triển khai các hoạt động trade marketing (các event, sự kiện, hội thảo....), các hoạt động truyền thông, kích hoạt tại điểm bán như chạy demo, sampling, ... nhằm thúc đẩy truyền thông cho các nhãn hàng.
Kết hợp với phòng kinh doanh, đề xuất các phương án POSM và quà tặng kèm, tìm kiếm nhà cung cấp, thu thập báo giá, quản lý vật phẩm POSM
Tổ chức các hoạt động kích hoạt thị trường như sampling, activation, event, các hoạt động Marketing giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ bán hàng
Thực hiện các chương trình promotion tại điểm bán nhằm thu hút khách hàng và hỗ trợ thúc đẩy sale.
Kiểm soát trưng bày:
Lên kế hoạch trưng bày hàng hóa ụ kệ tại các điểm bán.
Kiểm tra duy trì trưng bày.
Thống kê vật phẩm trưng bày, triển khai và điều phối hình ảnh bám sát các kênh bán hàng của Công ty.
Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu tại điểm bán:
Lên kế hoạch phủ hàng hóa: số mặt, số điểm.
Kiểm tra độ phủ hàng theo kế hoạch (poster, trưng bày sản phẩm, biển bảng, quầy kệ, standee, phướn, tờ rơi chương trình khuyến mãi... cho đại lí, showroom)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, kinh doanh, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên về ngành hàng FMCG hoặc Sữa dinh dưỡng
Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng
Kỹ năng lập kế hoạch trade marketing
Kỹ năng tổng hợp thông tin, tư duy, sáng tạo
Biết sắp xếp, bao quát công việc
Quản lý thời gian làm việc tốt
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN, thai sản,... theo quy định củaLuật lao động
Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...
Có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Hỗ trợ chi phí gắn kết phòng ban hàng tháng.
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, chuyên nghiệp và thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
