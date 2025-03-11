Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 72B Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Cùng BGĐ lên ý tưởng làm content video trên các nền tảng tiktok, facebook, youtube

Thiết kế hình ảnh, video truyền thông trên các nền tảng: Tiktok, Fanpage, Youtube

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành MKT

Ngoại hình ưa nhìn

Giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, sáng tạo

Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm phải cầu thị, ham học hỏi

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế hình ảnh, video

Ưu tiên ứng viên có Laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Thưởng tháng, quý, năm theo doanh thu thực tế

Trà + Cafe miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa + Gửi xe

Tham gia BHXH theo quy định

Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy

