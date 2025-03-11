Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 72B Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Cùng BGĐ lên ý tưởng làm content video trên các nền tảng tiktok, facebook, youtube
Thiết kế hình ảnh, video truyền thông trên các nền tảng: Tiktok, Fanpage, Youtube
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành MKT
Ngoại hình ưa nhìn
Giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, sáng tạo
Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm phải cầu thị, ham học hỏi
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế hình ảnh, video
Ưu tiên ứng viên có Laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tháng, quý, năm theo doanh thu thực tế
Trà + Cafe miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa + Gửi xe
Tham gia BHXH theo quy định
Các chế độ khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
