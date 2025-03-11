Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 tòa nhà Hải Ngân Thanh Liệt Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

- Làm các công việc khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên.

- Có khả năng quản trị hệ thống fanpage.

- Có khả năng sáng tạo.

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc.

- Có tư duy làm việc độc lập.

- Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty, và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.

- Tham gia các hoạt động du lịch, team building,...

- Quà sinh nhật (bánh sinh nhật + 500.000đ tiền mặt), cưới 1.000.000đ, ốm đau 500.000đ + giỏ hoa quả 500.000đ, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHIỆT THÀNH

