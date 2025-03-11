Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đề xuất cải tiến, phát triển các vấn đề nội dung hiện tại của công ty

- Chủ trì và phối hợp để lên content plan theo kế hoạch marketing của công ty

- Phát triển chiến lược Marketing

● Xây dựng và phát triển nội dung trên Digital Channels

● Đảm bảo chiến lược phù hợp với mục tiêu tổng thể công ty

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chiến dịch Marketing: ý tưởng, nội dung cho các chiến dịch, quản lý nội dung, quản lý ngân sách…

- Phối hợp, quản trị chất lượng supplier nhằm đảm bảo chất lượng công việc liên quan đến sản xuất nội dung

- Đo lường và báo cáo hiệu quả nội dung triển khai

- Hướng dẫn và đào tạo nhân sự trong đội nhóm, thực tập sinh marketing.

- Xử lý các task theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 24 - 28 tuổi

- Tốt nghiệp ĐH ưu tiên chuyên ngành như MKT, Kinh tế, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung đa nền tảng,

- Marketing, Branding, Digital marketing, Content Marketing, IMC

- Sử dụng linh hoạt các công cụ AI trong quá trình phân tích, tối ưu nội dung và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch Marketing

- Kỹ năng quản lý dự án, phân tích dữ liệu, đào tạo nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15.000.000đ - 25.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc (Thỏa thuận theo năng lực)

- Được tham gia học, đào tạo phát triển kỹ năng quản lý.

- Tham gia các hoạt động team building, sự kiện nội bộ.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

- Hưởng lương tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin