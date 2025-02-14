Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Có tư duy về đo lường & tối ưu: Thành thạo các chỉ số CPC, CPM, CTR, CR, ROI.

Ưu tiên ứng viên có khả năng chỉnh sửa ảnh/video cơ bản (Canva, CapCut, Premiere, Photoshop).

Có trách nhiệm, tư duy sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng Digital Marketing.

Mô tả công việc:

1. Chạy quảng cáo Facebook/ TikTok

Nghiên cứu & phân tích thị trường: Tìm hiểu thông tin về các dự án công ty đang phân phối, đối thủ cạnh tranh và xu hướng quảng cáo bất động sản.

Lên ý tưởng & tối ưu hóa nội dung quảng cáo: Viết nội dung thu hút, tối ưu thông điệp phù hợp với từng nền tảng (Facebook, TikTok).

Thiết kế & chỉnh sửa hình ảnh, video: Đảm bảo hình ảnh và video quảng cáo có chất lượng cao, đúng định dạng tiêu chuẩn cho từng kênh.

Chạy quảng cáo Facebook Ads & TikTok Ads đúng khách hàng mục tiêu, đảm bảo tỷ lệ tiếp cận cao & tối ưu chi phí quảng cáo.

Kiểm soát hiệu quả quảng cáo: Theo dõi các chỉ số quan trọng (CPC, CTR, CR, CPA, CPM), điều chỉnh ngân sách hợp lý để tối ưu chuyển đổi.

Tối ưu quảng cáo không hiệu quả, tăng ngân sách cho quảng cáo đang hoạt động tốt.

Nghiên cứu & cập nhật xu hướng quảng cáo Facebook & TikTok, áp dụng các chiến thuật mới nhằm tối ưu hiệu suất.

Lập báo cáo & phân tích dữ liệu quảng cáo hàng tuần, đề xuất phương án cải thiện hiệu quả chiến dịch.

2. Quản lý & phát triển Fanpage/TikTok

Cập nhật nội dung Fanpage/TikTok mỗi ngày (tối thiểu 3 bài/ngày), bao gồm:

Tin tức về dự án, chủ đầu tư, thị trường.

Nội dung viral, sáng tạo giúp tăng tương tác.

Video ngắn hấp dẫn trên TikTok để thu hút khách hàng tiềm năng.

Quản lý và trả lời comment, tin nhắn khách hàng trên Fanpage/ TikTok, đảm bảo phản hồi nhanh chóng & chuyên nghiệp.

Mời like Fanpage, seeding trong các group bất động sản, group nội bộ để tăng uy tín và độ phủ thương hiệu.

Phối hợp với bộ phận sale để gửi khách hàng tiềm năng & theo dõi đánh giá, chuyển đổi.

3. Hỗ trợ tổ chức sự kiện & các công việc khác

Hỗ trợ chạy quảng cáo và truyền thông cho các sự kiện mở bán dự án, hội thảo đầu tư, event

Hỗ trợ tổ chức các chương trình nội bộ: Year End Party, 8/3, Team Building, Sinh nhật, v.v.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc & Trưởng phòng Marketing.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm chạy quảng cáo Facebook Ad/ TikTok Ads,( ưu tiên ngành bất động sản)

Kỹ năng Digital Marketing: Thành thạo chạy quảng cáo, tối ưu ngân sách, phân tích dữ liệu.

Kinh nghiệm sáng tạo nội dung: Biết cách viết content quảng cáo thu hút, sản xuất video ngắn TikTok.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bất động sản, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh