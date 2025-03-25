Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng, xu hướng du lịch trong n ước và quốc tế

• Lập kế hoạch chiến lược marketing cho các vé máy bay, tour du lịch, dịch vụ visa và dịch vụ khác của công ty

• Chạy quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook, Instagram, TikTok để quảng bá sản phẩm du lịch

• Theo dõi, tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo nhằm đạt được lượng khách hàng tiềm năng

• Sáng tạo nội dung giới thiệu các dịch vụ du lịch, hình ảnh và video thu hút để đăng tải trên website, fanpage, và các mạng xã hội khác

• Viết bài PR cho các sản phẩm du lịch, dịch vụ của công ty, đăng lên các kênh truyền thông báo chí

• Phát triển và tối ưu hóa website, đảm bảo website thân thiện với SEO và cung cấp trải nghiệm tốt cho khách hàng

• Duy trì và cập nhật nội dung trên các mạng xã hội: Facebook, Instagram, Zalo, TikTok

• Lập báo cáo về hiệu quả các hoạt động marketing

• Đưa ra các đề xuất dựa trên phân tích dữ liệu nhằm cải thiện chiến lược marketing