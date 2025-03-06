Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và doanh thu trên các nền tảng kỹ thuật số như Facebook, Google, Instagram, TikTok, v.v.

- Giám sát và phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, tối ưu hóa để đạt được mục tiêu.

- Phát triển nội dung sáng tạo và hấp dẫn phù hợp với chiến dịch quảng cáo.

- Phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng và đối thủ cạnh tranh để cải thiện chiến lược quảng cáo.

- Phân tích kết quả chiến dịch và lập báo cáo, đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang).

- Thành thạo các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, TikTok và công cụ phân tích Google Analytics, Facebook Insights,....

- Nhạy bén với các xu hướng mới và có tư duy sáng tạo.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng đề xuất các chiến lược phát triển.

- Khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SLOWLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo kinh nghiệm.

- Thưởng theo hiệu quả công việc và các phần thưởng bổ sung theo thành tích dự án.

- Cơ hội học hỏi và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo.

- Cơ hội nâng cao chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

- Tham gia BHYT, BHXH, các phúc lợi theo quy định của Luật Lao động VN

- Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi khác từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SLOWLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin