Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Phụ trách các đầu việc liên quan đến các vật phẩm POSM tại nhà hàng: đầu mối in ấn, follow việc sản xuất POSM của nhà cung cấp; giám sát việc trưng bày POSM của nhà hàng.

• Phụ trách thực hiện các giấy tờ, hợp đồng, hồ sơ... của bộ phận Marketing. Là đầu mối làm việc và kết nối giữa Marketing với các bộ phận văn phòng: Kế toán, Hành chính nhân sự...

• Giám sát việc triển khai các chương trình Marketing của nhà hàng và hỗ trợ ngay khi cần thiết.

• Chủ động thực hiện chụp ảnh, quay short video sản phẩm, khách hàng, dịch vụ… nhằm hỗ trợ Team media các tư liệu truyền thông.

• Thường xuyên khảo sát và báo cáo về tình hình khách hàng, thị trường, các đối thủ cạnh tranh quanh khu vực nhà hàng. Nắm bắt và cập nhật xu hướng mới và chủ động đề xuất cho các chương trình Marketing tại nhà hàng cho phù hợp.

• Đầu mối làm việc với các đối tác thứ ba như: KOLs, KOCs, đối tác collab brand, hợp tác booking…

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chủ động, nhanh nhẹn, trách nhiệm cao trong công việc

- Tư duy linh hoạt, nhạy bén, luôn biết cách nắm bắt và cập nhật xu hướng

- Có khả năng chụp ảnh, quay và dựng video cơ bản bằng điện thoại

- Khả năng chịu được áp lực công việc tốt

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại nhà hàng, khách sạn

Tại Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến

- Thời gian linh hoạt theo yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin