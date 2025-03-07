Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 43/1 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Làm việc tại văn phòng
Bạn yêu thích viết lách và sáng tạo câu chuyện cho trẻ em?
Bạn có đam mê với phim hoạt hình và muốn thử sức trong môi trường chuyên nghiệp?
Chúng tôi đang tìm kiếm Intern Content để tham gia vào đội ngũ sáng tạo nội dung phim hoạt hình thiếu nhi.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lên ý tưởng cho phim hoạt hình thiếu nhi (4-10 tuổi).
Viết kịch bản chi tiết từng phân cảnh theo yêu cầu.
Hỗ trợ phát triển nhân vật, cốt truyện theo định hướng của team.
Phối hợp với các khâu để hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn thống nhất.
Tham gia brainstorm ý tưởng nội dung, sáng tạo format mới.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chút kinh nghiệm viết kịch bản hoặc sáng tạo nội dung (có sản phẩm là lợi thế).
Đam mê phim hoạt hình, yêu thích sáng tạo câu chuyện cho trẻ em.
Có khả năng viết kịch bản chi tiết tỉ mỉ, xây dựng mạch truyện hợp lý.
Có tư duy hình ảnh, tưởng tượng phong phú, biết cách khai thác yếu tố hài hước, giáo dục.
Làm việc tại văn phòng, có tinh thần học hỏi, chủ động.
Làm việc thứ 2 - sáng thứ 7 (Tối thiểu 8 buổi trực tiếp tại văn phòng, còn lại online)
*CÁCH ỨNG TUYỂN:
Gửi CV + Portfolio (nếu có) khi ứng tuyển

Tại Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
Mức lương: Hỗ trợ thực tập 3,000,000đ/tháng (Trả lương theo tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 387 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

