Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 43/1 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Làm việc tại văn phòng
Bạn yêu thích viết lách và sáng tạo câu chuyện cho trẻ em?
Bạn có đam mê với phim hoạt hình và muốn thử sức trong môi trường chuyên nghiệp?
Chúng tôi đang tìm kiếm Intern Content để tham gia vào đội ngũ sáng tạo nội dung phim hoạt hình thiếu nhi.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lên ý tưởng cho phim hoạt hình thiếu nhi (4-10 tuổi).
Viết kịch bản chi tiết từng phân cảnh theo yêu cầu.
Hỗ trợ phát triển nhân vật, cốt truyện theo định hướng của team.
Phối hợp với các khâu để hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn thống nhất.
Tham gia brainstorm ý tưởng nội dung, sáng tạo format mới.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê phim hoạt hình, yêu thích sáng tạo câu chuyện cho trẻ em.
Có khả năng viết kịch bản chi tiết tỉ mỉ, xây dựng mạch truyện hợp lý.
Có tư duy hình ảnh, tưởng tượng phong phú, biết cách khai thác yếu tố hài hước, giáo dục.
Làm việc tại văn phòng, có tinh thần học hỏi, chủ động.
Làm việc thứ 2 - sáng thứ 7 (Tối thiểu 8 buổi trực tiếp tại văn phòng, còn lại online)
*CÁCH ỨNG TUYỂN:
Gửi CV + Portfolio (nếu có) khi ứng tuyển
Tại Công Ty Cổ Phần Gà Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Hỗ trợ thực tập 3,000,000đ/tháng (Trả lương theo tuần)
