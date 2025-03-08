Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 774 Trường Chinh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung video ngắn (15-60s) để quảng bá các mặt hàng về sách, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh.
- Viết kịch bản video theo trend, viral, đảm bảo thu hút người xem ngay từ giây đầu tiên.
- Quay, dựng video đơn giản bằng điện thoại
- Chỉnh sửa video bằng CapCut, VN, Premiere hoặc các công cụ tương tự.
- Theo dõi xu hướng TikTok, Instagram, YouTube để cập nhật nội dung mới, sáng tạo phù hợp với thị hiếu người xem.
- Đề xuất các chiến dịch content viral để tăng tương tác và bán hàng.
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên
- Thời gian : từ 8h -16h30 , sáng thứ 2 đến sáng thứ 7 (chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê sáng tạo nội dung video ngắn, có kinh nghiệm làm content TikTok là lợi thế.
- Biết cách viết kịch bản ngắn gọn, hấp dẫn, thu hút người xem ngay từ 3s đầu tiên.
- Có kỹ năng quay & dựng video cơ bản bằng điện thoại hoặc phần mềm chỉnh sửa.
- Hiểu về thuật toán TikTok biết cách tối ưu video để dễ viral.
- Biết cập nhật và bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung phù hợp với xu hướng.
- Ưu tiên ứng viên có đam mê và hiểu biết về sách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng (sẽ thỏa thuận tùy theo năng lực làm việc của ứng viên)
- Thưởng theo chế độ Công ty
- Được đào tạo kỹ năng mềm & nâng cao kiến thức, chuyên môn của bản thân.
- Tham gia các hoạt động chung của Công ty
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH,BHYT, BHTN), Hợp đồng lao động, Phép năm,…
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, trẻ trung
- Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 604, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

