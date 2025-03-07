Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 359 Phạm Văn Chiêu

- P. 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Content Marketing ( Bài viết, Hình Ảnh, Videos..) đăng định kỳ
Quản lý và phát triển các tài khoản mạng xã hội của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing,
Kỹ năng viết bài trên đa nền tảng: Facebook, website, zalo…
Khả năng edit video và tư duy về thiết kế hình ảnh.
Kiến thức về công nghệ - các công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Hiểu rõ về các chính sách, điều khoản đăng bài trên mạng xã hội, tài khoản quảng cáo…

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN, được đảm bảo quyền lợi và chế độ theo quy định của Pháp Luật
Được hưởng chế độ phúc lợi: ốm, hiếu, hỉ, thɑi sản, sinh nhật...
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: dã ngoại, nghỉ mát, nghỉ đông... theo quy định củɑ công ty. Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.
Được cung cấp và đào tạo sản phẩm ngay từ khi bắt đầu công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện bình đẳng có nhiều cơ hội học tập phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76 Trần Nguyên Đán- Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

