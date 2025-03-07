Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 359 Phạm Văn Chiêu - P. 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Content Marketing ( Bài viết, Hình Ảnh, Videos..) đăng định kỳ

Quản lý và phát triển các tài khoản mạng xã hội của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing,

Kỹ năng viết bài trên đa nền tảng: Facebook, website, zalo…

Khả năng edit video và tư duy về thiết kế hình ảnh.

Kiến thức về công nghệ - các công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Hiểu rõ về các chính sách, điều khoản đăng bài trên mạng xã hội, tài khoản quảng cáo…

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN, được đảm bảo quyền lợi và chế độ theo quy định của Pháp Luật

Được hưởng chế độ phúc lợi: ốm, hiếu, hỉ, thɑi sản, sinh nhật...

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: dã ngoại, nghỉ mát, nghỉ đông... theo quy định củɑ công ty. Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Được cung cấp và đào tạo sản phẩm ngay từ khi bắt đầu công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện bình đẳng có nhiều cơ hội học tập phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

