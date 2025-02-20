Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

• Chuẩn bị Dự Án

- Nhận thông tin Dự án từ Công ty. Tìm kiếm khách hàng, dự án.

- Làm việc với khách hàng, làm rõ các nội dung nhu cầu của khách hàng bổ sung thông tin cho các bộ phận triển khai.

- Tư vấn cho khách hàng giải pháp về thiết kê, chi phí, pháp lý, tiến độ ngay sau khi nắm được thông tin đầy đủ từ khách hàng

- Phân tích công việc, phân công, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận cụ thể cách làm, tiến độ thực hiện.

- Phối hợp với các bộ phận làm việc với Chủ đầu tư để chốt ra sản phẩm cuối cùng như: Bản vẽ concept, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán, lộ trình pháp lý thực hiện, tiến độ thi công.

• Triển khai thực hiện Dự Án

- Phối hợp làm việc với Pháp chế hoàn thiện hồ sơ pháp lý các giai đoạn (Thiết kế & Dự toán, Dự thầu, Thi công, Quyết toán, Kiểm toán)

- Hoàn thiện hợp đồng, và các Phụ lục các giai đoạn.

- Lên kế hoạch triển khai thi công

- Phối hợp với bộ phận Mua hàng, Thi công, Kế toán triển khai thi công dự án

- Phối hợp bộ phận Pháp chế hoàn thiện hồ sơ chất lượng

- Phối hợp với kế toán công nợ phải thu phải trả, kế hoạch tài chính

- Tiến hành nghiệm thu hoàn thiện công trình