Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Mức lương
800 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà Detech Tower, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 800 - 1,000 USD

• Chuẩn bị Dự Án
- Nhận thông tin Dự án từ Công ty. Tìm kiếm khách hàng, dự án.
- Làm việc với khách hàng, làm rõ các nội dung nhu cầu của khách hàng bổ sung thông tin cho các bộ phận triển khai.
- Tư vấn cho khách hàng giải pháp về thiết kê, chi phí, pháp lý, tiến độ ngay sau khi nắm được thông tin đầy đủ từ khách hàng
- Phân tích công việc, phân công, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận cụ thể cách làm, tiến độ thực hiện.
- Phối hợp với các bộ phận làm việc với Chủ đầu tư để chốt ra sản phẩm cuối cùng như: Bản vẽ concept, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán, lộ trình pháp lý thực hiện, tiến độ thi công.
• Triển khai thực hiện Dự Án
- Phối hợp làm việc với Pháp chế hoàn thiện hồ sơ pháp lý các giai đoạn (Thiết kế & Dự toán, Dự thầu, Thi công, Quyết toán, Kiểm toán)
- Hoàn thiện hợp đồng, và các Phụ lục các giai đoạn.
- Lên kế hoạch triển khai thi công
- Phối hợp với bộ phận Mua hàng, Thi công, Kế toán triển khai thi công dự án
- Phối hợp bộ phận Pháp chế hoàn thiện hồ sơ chất lượng
- Phối hợp với kế toán công nợ phải thu phải trả, kế hoạch tài chính
- Tiến hành nghiệm thu hoàn thiện công trình

Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, tòa nhà Detech Tower, số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

