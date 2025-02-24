Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Cao Đẳng Công Thương Quốc Tế (ICC), 44 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu và xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả theo mục tiêu kinh doanh của Trường

Tham mưu, đề xuất BLĐ phương án xử lý sự cố, rủi ro trong quá trình vận hành, các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ, hình ảnh của Trường

Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động vận hành của Trường

Đảm bảo công tác vận hành theo đúng quy định và tiêu chuẩn của Trường

Nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và triển khai hoạt động vận hành tập trung phù hợp với mô hình và chiến lược phát triển kinh doanh của Trường theo từng thời kỳ

Ban hành, phổ biến hướng dẫn quy trình, quy định, cẩm nang, quy chế và các tài liệu liên quan đến vận hành, chất lượng giảng dạy, chất lượng dịch vụ của Trường

Đại diện Trường làm việc với Đối tác, cơ quan, đoàn thể các công việc liên quan tới vận hành. Xây dựng các mối quan hệ với các Trường, doanh nghiệp, sở ban, ngành phục vụ công tác vận hành của Trường

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 35 trở lên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Hành chính, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Có tối thiếu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng thiết lập các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn

Có khả năng đánh giá kết quả toàn diện, chủ động nghiên cứu hiệu quả các giải pháp và tiếp tục thử các giải pháp mới cho đến khi đạt được kết quả mong đợi

Tự tin trình bày các vấn đề phức tạp và nhạy cảm tới mọi đối tượng (từ các đối tượng lãnh đạo cấp cao, người ngang hàng hoặc các đối tượng yếu thế hơn)

Có khả năng xác định những mối quan hệ nào là quan trọng, và có phương án hành động trong từng mối quan hệ

Khả năng ra quyết định và hành động theo định hướng từ cấp trên

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc

Được nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, doanh số theo quy định Công ty và Dự án

Được hưởng chế độ hiếu, hỉ, team building, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát

