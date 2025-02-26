Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Môi Trường Thiên Ý Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp Tây - Tòa nhà Lotte center, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển dự án môi trường và năng lượng tái tạo; Thu thập, phân tích, đánh giá thông tin về mảng môi trường, xây dựng, điện để báo cáo với lãnh đạo.

- Kiểm tra rà soát các tài liệu về môi trường,xây dựng, điện của các dự án điện rác.

- Tham gia đàm phán hợp đồng, giữ mối liên hệ với các đối tác và khách hàng.

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, quan hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục xin phê duyệt và triển khai dự án.

- Thực hiện công tác đối ngoại, tiếp đón, thiết lập mối quan hệ để thúc đẩy và triển khai công việc.

- Tham gia đánh giá, rà soát hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực môi trường,xây dựng, điện

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên (ĐH bách khoa, ĐHQG, ĐH xây dựng, ĐH kiến trúc, ĐH điện lực…), chuyên ngành về môi trường, xây dựng, điện

- Có kinh nghiệm 05 năm trở lên triển khai các dự án trong các lĩnh vực Môi trường,xây dựng, điện và có kinh nghiệm làm công việc liên quan tìm kiếm và phát triển dự án

Tại Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Môi Trường Thiên Ý Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

