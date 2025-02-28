Tuyển Giám đốc điều hành CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 521 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách tuyển dụng
2. Quản lý hồ sơ nhân sự, các thủ tục, chính sách (có lao động nước ngoài)
3. Quản lý lao động và nguồn nhân lực
4. Đánh giá, thanh tra, kiểm tra
5. Xây dựng quy trình, quy định và hệ thống đánh giá KPI trong Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 25- 40 tuổi (ưu tiên nữ)
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự
Quản trị nhân sự
Tiếng Anh cơ bản và sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Đam mê và mong muốn phát triển bản thân với nghề Nhân sự
Kỹ năng giao tiếp tốt
Khả năng đánh giá và nhìn nhận; Tư duy, lập luận Logics
Thích nghi nhanh với cái mới; Sáng tạo trong công việc
Có trách nhiệm, và Khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, Thưởng theo năng lực của ứng viên
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ phúc lợi khác của công ty
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định.
Nghỉ chủ nhật
End year party, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 521 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

