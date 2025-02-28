Tuyển Giám đốc điều hành CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 521 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách tuyển dụng

2. Quản lý hồ sơ nhân sự, các thủ tục, chính sách (có lao động nước ngoài)

3. Quản lý lao động và nguồn nhân lực

4. Đánh giá, thanh tra, kiểm tra

5. Xây dựng quy trình, quy định và hệ thống đánh giá KPI trong Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 25- 40 tuổi (ưu tiên nữ)

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Tiếng Anh cơ bản và sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Đam mê và mong muốn phát triển bản thân với nghề Nhân sự

Kỹ năng giao tiếp tốt

Khả năng đánh giá và nhìn nhận; Tư duy, lập luận Logics

Thích nghi nhanh với cái mới; Sáng tạo trong công việc

Có trách nhiệm, và Khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, Thưởng theo năng lực của ứng viên

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ phúc lợi khác của công ty

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định.

Nghỉ chủ nhật

End year party, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin