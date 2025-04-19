Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 65 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của chi nhánh: kinh doanh, vận hành, tài chính, nhân sự và pháp lý tại khu vực miền Nam.

Xây dựng, triển khai và giám sát các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vận hành tại khu vực.

Phối hợp với các phòng ban chức năng tại trụ sở chính (HN) để đảm bảo sự thống nhất trong điều hành và triển khai dự án.

Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng tại miền Nam phù hợp với định hướng công ty.

Thiết lập và phát triển hệ thống khách hàng, đối tác, nhà cung cấp trong khu vực.

Tham gia trực tiếp vào việc tư vấn, đàm phán và chốt hợp đồng các dự án quan trọng.

Giám sát, điều phối các dự án đang và sắp triển khai tại khu vực đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí và an toàn.

Kiểm soát ngân sách vận hành chi nhánh và hiệu quả tài chính từng dự án.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tại chi nhánh.

Truyền tải và giữ vững văn hóa GREENHN trong toàn bộ chi nhánh miền Nam.

Là đầu mối lãnh đạo, truyền cảm hứng và gắn kết đội ngũ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm quản lý điều hành tại vị trí tương đương trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, xấy dựng…

-5 năm kinh nghiệm quản lý điều hành

Có năng lực độc lập triển khai và điều phối hoạt động toàn bộ chi nhánh.

Có mối quan hệ tốt với đối tác, nhà thầu, chính quyền địa phương, khách hàng tại khu vực.

Kỹ năng lãnh đạo và quản trị đội ngũ xuất sắc.

Tư duy chiến lược, năng lực ra quyết định nhanh và hiệu quả.

Giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, đi kèm thưởng hiệu quả hoạt động chi nhánh.

thỏa thuận theo năng lực

thưởng hiệu quả hoạt động chi nhánh

Tham gia bảo hiểm xã hội, phép năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất và hưởng các khoản phụ cấp theo quy định;

Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, sự kiện kết nối… kết nối đội ngũ

Thời gian làm từ thứ 2 - thứ 6 (và 2 thứ 7 một tháng); từ 8h00-17h30

Trực tiếp xây dựng, điều hành và phát triển một trong những đơn vị chiến lược – đóng vai trò đầu tàu trong kế hoạch mở rộng toàn quốc của GREENHN.

Đồng hành cùng GREENHN trong lộ trình phát triển đến IPO 2032, với cơ hội thăng tiến vào Ban điều hành và đóng góp vào định hình tương lai tổ chức.

Ban điều hành

Tự do sáng tạo, chủ động ra quyết định, nhận lại sự tin tưởng và trao quyền tối đa. GREENHN đề cao sự chính trực, trách nhiệm và tinh thần “cho là nhận”.

Tham gia các chương trình phát triển lãnh đạo, cập nhật xu hướng điều hành hiện đại, ứng dụng công nghệ trong xây dựng – thiết kế theo chuẩn mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin