Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

1. Mô tả công việc

Lập kế hoạch, chiến lược phát triển sản phẩm/ khách hàng cho MT Miền Nam theo tháng/quý.

– Đảm bảo mục tiêu doanh thu MT Miền Nam theo chỉ tiêu được giao, phân bổ chỉ tiêu cho nhân viên bên dưới thực hiện.

– Phát triển hệ thống phân phối ngành hàng rộng khắp các chuỗi hệ thống siêu thị ở khu vưc Miền Nam.

– Quản lý nhân viên, quản lý hệ thống và phát triển hệ thống phân phối mang lại kết quả kinh doanh và lợi nhuận cho Công ty.

– Hỗ trợ xây dựng các chương trình khuyến mãi, khuyến dùng cho kênh MT Miền Nam.

– Thu thập thông tin thị trường, thông tin sản phẩm, thông tin đối thủ cạnh tranh để xác định phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu cho các sản phẩm phân phối của Công ty và đề xuất giải pháp, những hoạt động phản ứng với đối thủ cạnh tranh.

– Phân tích các yếu tố: thị trường, đối thủ, phản hồi của khách hàng và chiến lược của Công ty để lựa chọn những chương trình khuyến mãi phù hợp và hiệu quả cho từng sản phẩm và từng thị trường.

– Tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ nhằm thúc đẩy doanh số thuộc hệ thống kênh MT và tăng cường thị phần hình ảnh trưng bày tại siêu thị.

– Giám sát việc thực hiện trưng bày sản phẩm và quản lý các vật phẩm quảng cáo POSM tại các siêu thị thuộc hệ thống bán hàng của Công ty.

– Phối hợp triển khai các chương trình huấn luyện kiến thức kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm cho nhân viên trực thuộc.