Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 4,000 - 8,000 USD

1. Mô tả công việc

• Phát triển chiến lược kinh doanh các loại hình quảng cáo, tài trợ trên nền tảng truyền hình, bao gồm TV, Digital, In-app và các kênh liên quan.

• Xây dựng gói digital solution/full package phù hợp với xu hướng thị trường

và nhu cầu khách hàng.

• Đề xuất và triển khai các giải pháp quảng cáo dựa trên dữ liệu (data-driven

marketing), tối ưu hóa hiệu quả truyền thông cho khách hàng.

• Kết hợp với các phòng ban nội bộ để phát triển các gói quảng cáo sáng tạo, tối

ưu hóa hiệu quả truyền thông.

• Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật các mô hình quảng cáo mới.

• Sáng tạo các chương trình, ý tưởng mới giới thiệu đến khách hàng.

• Tìm kiếm, mở rộng và duy trì quan hệ với các nhãn hàng, agency quảng cáo,

đối tác truyền thông.

• Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm, theo dõi và đánh giá hiệu quả

chiến dịch.

• Báo cáo định kỳ cho Ban điều hành về tình hình kinh doanh và các cơ hội phát

triển.

• Xây dựng và quản lý đội ngũ ở quy mô trung tâm.