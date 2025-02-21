Tuyển Giám đốc kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 4,000 - 8,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Navigos Search
- Hà Nội: Ha Noi
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 4,000 - 8,000 USD
1. Mô tả công việc
• Phát triển chiến lược kinh doanh các loại hình quảng cáo, tài trợ trên nền tảng truyền hình, bao gồm TV, Digital, In-app và các kênh liên quan.
• Xây dựng gói digital solution/full package phù hợp với xu hướng thị trường
và nhu cầu khách hàng.
• Đề xuất và triển khai các giải pháp quảng cáo dựa trên dữ liệu (data-driven
marketing), tối ưu hóa hiệu quả truyền thông cho khách hàng.
• Kết hợp với các phòng ban nội bộ để phát triển các gói quảng cáo sáng tạo, tối
ưu hóa hiệu quả truyền thông.
• Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật các mô hình quảng cáo mới.
• Sáng tạo các chương trình, ý tưởng mới giới thiệu đến khách hàng.
• Tìm kiếm, mở rộng và duy trì quan hệ với các nhãn hàng, agency quảng cáo,
đối tác truyền thông.
• Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm, theo dõi và đánh giá hiệu quả
chiến dịch.
• Báo cáo định kỳ cho Ban điều hành về tình hình kinh doanh và các cơ hội phát
triển.
• Xây dựng và quản lý đội ngũ ở quy mô trung tâm.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
