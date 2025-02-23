Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, sinh nhật, ốm đau - hiếu hỷ theo chính sách của Công ty. Thưởng tháng 13 và các ngày lễ lớn theo quy định của Công ty. Được ký kết Hợp đồng lao động khi làm việc theo quy định của Công ty; Nghỉ 12 ngày phép năm theo luật định; Du lịch, team building, dã ngoại theo chính sách Công ty…., Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, thực hiện chiến lược kinh doanh:

Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh cho các dịch vụ quảng cáo của công ty, bao gồm các chiến lược bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến để gia tăng doanh thu và củng cố vị thế của công ty trên thị trường.

Xây dựng định hướng, mục tiêu trong ngắn, trung, dài hạn về phát triển thị trường, khách hàng, nguồn hàng kinh doanh. Đánh giá, đo lường, đưa ra giải pháp phát triển kinh doanh hiệu quả.

Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, xây dựng nguồn, kiểm soát chi chí, rủi ro và đảm bảo tối ưu hóa chi phí.

Xây dựng các chuẩn mực trong kinh doanh, Marketing để nâng tầm thương hiệu công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

Nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển Kinh doanh thời kỳ 4.0, 5.0 để thích nghi với sự phát triển của xu thế xã hội.

Đề xuất và triển khai các phương án kinh doanh, phát triển thị trường, các biện pháp cải tiến, nâng cấp hệ thống phân phối, bán hàng phù hợp với thực tế thị trường và chiến lược phát triển của công ty;

Quản lý, điều hành hoạt động của Toàn Khối Kinh Doanh các trụ sở Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Quản lý đội ngũ kinh doanh:

Lãnh đạo, điều phối, quản lý hoạt động vận hành và phát triển đội ngũ kinh doanh;

Phân công công việc và theo dõi kết quả làm việc của các thành viên trong Khối gồm các phòng kinh doanh đảm bảo hoạt động vận hành của Khối kinh doanh được thực hiện hiệu quả nhằm đạt, vượt doanh thu đề ra;

Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ Trưởng phòng kinh doanh, Nhân viên bán hàng, Giám sát bán hàng;

Tìm kiếm, phát triển, quản lý hệ thống đại lý, nhà phân phối, Agency…;

Lên kế hoạch nhân sự tăng - giảm, trù bị theo nhu cầu, mục tiêu, định hướng phát triển kinh doanh;

Tham mưu, đề xuất cơ chế lương, thưởng, định hướng xây dựng cán bộ nguồn, thu hút nhân tài, bổ nhiệm cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công việc;

Phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên dưới quyền theo yêu cầu công việc và sự phát triển kinh doanh của Công ty;

Xây dựng, thiết lập quy trình, hệ thống đánh giá, đo lường chất lượng công việc của cán bộ nhân viên từ đó có giải pháp cải tiến phù hợp;

Triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi cho nhân viên sale, Agency, đại lý….;

Thiết lập cơ chế tuân thủ cho cấp dưới, nhân viên kinh doanh, Agency, Đại lý… nhằm tránh vi phạm các chính sách bảo mật thông tin và chống hối lộ từ Khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các phòng ban, bộ phận khác trong Công ty để đạt mục tiêu kinh doanh.

Phối hợp với Phòng Marketing thực hiện, triển khai thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu, quảng bá hình ảnh tại địa bàn được giao;

Kết hợp với Phòng marketing, Kế toán, Admin, điều hành, kiểm soát nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

Phối hợp với Phòng Thiết Kế, Marketing để ra mẫu sản phẩm, tổ chức các hoạt động ra mắt sản phẩm, tiếp thị, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Công ty ra thị trường, tổ chức các sự kiện như Hội nghị khách hàng, giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam,…

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược, đàm phán hợp đồng và phát triển các cơ hội kinh doanh mới.

Tổ chức công tác thu thập ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty để điều chỉnh kịp thời nhằm duy trì và cải tiến kịp thời đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường mục tiêu.

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh, phân tích nhu cầu của khách hàng và xu hướng ngành để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tổng hợp, xử lý thông tin và lập kế hoạch phát triển thị trường, tìm hiểu, phân tích đối thủ cạnh tranh, lên kế hoạch mục tiêu doanh số cho sản phẩm về truyền thông quảng cáo ngoài trời như trụ pano quảng cáo, bảng quảng cáo ốp tường, màn hình led ngoài trời, các tường rào, trình chiếu ánh sáng trên tòa nhà,….

Cung cấp các báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu và các chỉ tiêu khác cho ban lãnh đạo.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp điều chỉnh nhằm cải thiện kết quả.

Phối hợp với các Phòng ban khác

Phát triển khách hàng và đối tác:

Đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh:

Quản lý ngân sách kinh doanh: Xây dựng và giám sát ngân sách kinh doanh, theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động bán hàng, đảm bảo sử dụng tài nguyên hợp lý để đạt được mục tiêu doanh thu.

Quản lý ngân sách kinh doanh:

Báo cáo kết quả kinh doanh:

Thực hiện các chỉ đạo khác do Chủ tịch và Ban Giám đốc quyết định triển khai tại từng thời điểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Marketing, Quảng cáo, Thương mại, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành, giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế…

Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch chuyên nghiệp, khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường.

Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, quyết đoán trong công việc có tư duy chiến lược, có khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề nhanh chóng, tổ chức nhóm làm việc tốt.

Am hiểu các phương thức và xu hướng quảng cáo hiện đại, các công cụ và kênh truyền thông (Google Ads, Facebook Ads, OOH, v.v.).

Chịu được áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA

