Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH POWERNET VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm., Quận Thủ Đức

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực viễn thông.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn các thiết bị/linh kiện điện phù hợp với nhu cầu.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả, đạt được mục tiêu doanh số được giao.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng và nhu cầu của khách hàng để đưa ra các đề xuất sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.

Xây dựng và duy trì quan hệ tốt đẹp với các đối tác, nhà cung cấp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kinh doanh thiết bị/linh kiện điện, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường thiết bị/linh kiện điện, các sản phẩm và công nghệ liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại cá nhân.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 50 - 70 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

