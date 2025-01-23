Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và quản lý toàn bộ hoạt động mảng chứng khoán phái sinh bao gồm chứng quyền có bảo đảm (CW), hợp đồng tương lai (futures), … Xây dựng hệ thống, quy trình nghiệp vụ và báo cáo định kỳ Tổng Giám Đốc công ty về kết quả thực hiện.
Chi tiết công việc (Ưu tiên cho sản phẩm CW trong năm 2024):
• Triển khai và đảm bảo hiệu suất kinh doanh của các đợt phát hành CW của công ty từ đầu đến cuối qua 4 giai đoạn chính:
1. Nghiên cứu thị trường;
2. Chào bán, phát hành;
3. Tạo lập thị trường, Phòng ngừa rủi ro;
4. Thực hiện quyền (cho người sở hữu CW) và báo cáo
• Liên tục nghiên cứu để chọn các mã CW có thể phát hành và khối lượng cần phát hành từng mã phù hợp với tình hình nhu cầu thị trường và mục tiêu kinh doanh của công ty.
• Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án chiến lược, hệ thống công cụ cần thiết phục vụ mục tiêu QTRR hàng ngày và tạo lập thị trường theo quy định.
• Xây dựng chiến lược giao dịch chứng quyền/phái sinh, triển khai theo chiến lược được phê duyệt, nghiên cứu backtesting từ dữ liệu lịch sử để đánh giá và cải thiện hiệu suất của chiến lược
• Phối hợp với Kinh doanh xây dựng và triển khai chiến lược giá cả/khuyến mãi, chiến lược marketing, kế hoạch bán hàng và phân phối sản phẩm phái sinh của ABS

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN

