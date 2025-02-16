Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH IDOCTOR

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chăm bé tại nhà
Trông, coi giữ bé
Dạy và cho bé ăn
và các công việc khác theo sự hướng dẫn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 30-35 tuổi, có kinh nghiệm, học chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non
• Yêu thích trẻ con
• Sức khoẻ tốt
• Tính tình cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-15tr
Thưởng hằng tháng
Thơi gian làm việc 8h/ngày: 9h
Từ T2-Thứ 7 ( off Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IDOCTOR

CÔNG TY TNHH IDOCTOR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job300814
