Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chăm bé tại nhà
Trông, coi giữ bé
Dạy và cho bé ăn
và các công việc khác theo sự hướng dẫn
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 30-35 tuổi, có kinh nghiệm, học chuyên ngành Giáo Dục Mầm Non
• Yêu thích trẻ con
• Sức khoẻ tốt
• Tính tình cẩn thận
• Yêu thích trẻ con
• Sức khoẻ tốt
• Tính tình cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 12-15tr
Thưởng hằng tháng
Thơi gian làm việc 8h/ngày: 9h
Từ T2-Thứ 7 ( off Chủ nhật)
Thưởng hằng tháng
Thơi gian làm việc 8h/ngày: 9h
Từ T2-Thứ 7 ( off Chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDOCTOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI