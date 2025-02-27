Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC SMART START làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 176 đường Cao Lỗ, Xóm Trong Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

• Giảng dạy chương trình IELTS/ Giao tiếp theo lộ trình có sẵn của trung tâm, đảm bảo chất lượng giảng dạy và cam kết đầu ra cho học viên.

• Soạn giáo án, thiết kế bài giảng và điều chỉnh nội dung phù hợp với trình độ của từng học viên.

• Đối với lớp offline: Giảng dạy trực tiếp tại 1 trong 2 cơ sở của trung tâm tại Hà Nội.

• Đối với lớp online: Giảng dạy qua nền tảng trực tuyến với các công cụ hỗ trợ học tập.

• Có chứng chỉ IELTS 7.0+

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy IELTS/Giao tiếp từ 6 tháng trở lên.

Quyền Lợi:

• Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, thưởng theo hiệu suất giảng dạy.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển và nâng cao kỹ năng giảng dạy.

• Được đào tạo chuyên môn, cập nhật tài liệu giảng dạy mới nhất.

• Lịch dạy linh hoạt, có thể chọn dạy online hoặc offline theo nhu cầu.

Địa Điểm Làm Việc:

• Lớp Offline:

Cơ sở 1: Ngõ 176 đường Cao Lỗ, Xóm Trong Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (ưu tiên)

