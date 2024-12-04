Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60/2 Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chúng tôi cần tuyển vị trí giáo viên tiếng Anh OFFLINE đến tận nơi làm việc tại Nguyễn Thị Sóc, Hóc Môn, TPHCM. (KHÔNG tuyển ONLINE)
Yêu cầu: Giáo viên Nam, Nữ
Thời gian giảng dạy: Fulltime từ 14h - 22h.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phát âm chuẩn, tự tin trong việc giảng dạy và giao tiếp tiếng Anh.
Sẵn sàng tham gia các buổi event, trao đổi, hoạt động tương tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thương lượng tuỳ theo độ cháy và sẵn sàng đam mê trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP
