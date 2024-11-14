Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation 7LUCK EXPERT AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170 đường số 1, phường Tân Phú,, Quận 7

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận brief, phân tích thông tin. Tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án được giao, nghiên cứu insight khách hàng, sản phẩm, thương hiệu, styles.

Lên moodboard & direction để định hướng concept.

Thiết kế Key visual cho chương trình.

Thuyết trình về ý tưởng và key visual mà bạn đã thiết kế.

Thiết kế & dàn trang proposal cho các projects.

Thiết kế các sản phẩm in ấn trong chương trình được adapt từ Key visual: POSM, banner, brochure, standee, backdrop, quà tặng,... Tổng hợp và xuất file in ấn. Kiểm tra file in ấn sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thông thạo phần mềm Adobe Ps, Ai & cơ bản các phần mềm MS Office/ GG Workspace.

Có kiến thức nền tảng về bố cục, màu sắc, hình ảnh.

Biết lắng nghe & học hỏi để cải thiện kỹ năng.

Có khả năng teamwork tốt, cùng team brainstorm để đưa ra concept và phương án thiết kế tốt nhất.

Có khả năng quản lý công việc và thời gian tốt để đáp ứng đúng deadline.

Có khả năng nhận góp ý, feedback và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng.

Thành thạo tiếng Anh & kỹ năng thuyết trình giỏi là một lợi thế.

Tại 7LUCK EXPERT AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Không gian làm việc mang phong cách indochine, cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi xịn xò.

Có phòng ăn (pantry), phòng sinh hoạt chung có ghế lười để nghỉ ngơi, có phòng gym, BBQ rooftop, tầng hầm để xe.

Được trải nghiệm các buổi training về các kỹ năng quản lý, thuyết trình, sự kiện,... từ các chuyên gia & quản lý top đầu.

Lương cơ bản hàng tháng đã cam kết trên hợp đồng lao động.

Lương tháng 13 theo luật lao động Việt Nam (được tính sau 1 năm làm việc)

Lương tháng 14 theo phúc lợi do công ty offer (được tính sau 5 năm làm việc)

Quyền lợi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Quyền lợi nhận gói bảo hiểm sức khỏe Health Care từ công ty sau 01 năm làm việc.

12 ngày nghỉ phép trong năm bao gồm các ngày lễ, tết theo luật lao động Việt Nam.

Company trip du lịch trong và ngoài nước. (Các năm gần đây: Đài Loan, Singapore, Đà Nẵng & Phú Quốc 5 sao,...)

Thưởng sinh nhật, lễ, tết,... Chế độ tưởng thưởng cho thành viên có cống hiến tốt cho công ty với danh hiệu “Blue Energy”& “7LUCK UNICORN”.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 7LUCK EXPERT AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin