Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH COLLECTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế 2D: Chịu trách nhiệm tạo ra tất cả các tài nguyên marketing sẽ được sử dụng cho các kênh và nền tảng khác nhau, bao gồm mạng xã hội, in ấn, bao bì, hàng hóa và xây dựng thương hiệu nội bộ.

Thiết kế 2D

Quản lý tài sản: Chịu trách nhiệm bảo quản, phân loại và duy trì các tài sản đã tạo ra cho công ty, đảm bảo chất lượng và số lượng của chúng được quản lý một cách cẩn thận.

Quản lý tài sản

Tuân thủ hướng dẫn thương hiệu: Chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các tài sản (không giới hạn trong marketing) đều tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong hướng dẫn thương hiệu.

Tuân thủ hướng dẫn thương hiệu

Các công việc khác được giao bởi người giám sát trực tiếp để hỗ trợ thực hiện các hoạt động marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Bằng cấp trong ngành Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Truyền thông, hoặc các chuyên ngành Thiết kế Hình ảnh tương tự.

Trình độ học vấn

Hiểu biết về các yếu tố hình ảnh như kiểu chữ, bố cục, phông chữ, màu sắc, v.v.

Hiểu biết về các yếu tố hình ảnh

Kiến thức vững về các kỹ thuật chỉnh sửa màu sắc.

Kiến thức vững về các kỹ thuật chỉnh sửa màu sắc

Tại CÔNG TY TNHH COLLECTIVE Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc + 600k phụ cấp mỗi tháng sau thời gian thử việc

Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp.

Menu cà phê nội bộ miễn phí dành cho nhân viên.

Tham gia BHXH và được mua BH sức khoẻ Bảo Việt

Phép năm và 2 ngày Family Emergency

Nhiều phúc lợi và trợ cấp khác dựa trên chính sách công ty và luật pháp (các ngày nghỉ lễ, tiệc, company trip, khám sức khỏe, thưởng hàng năm...)

Lacàph Space Sài Gòn (head office): 220 Nguyễn Công Trứ, District 1, Ho Chi Minh City

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, 9:00 to 18:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLLECTIVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin