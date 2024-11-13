Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG KUM AD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG KUM AD
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 52/2, Đường 882, P.Phú Hữu, Quận 9
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
· Lập ý tưởng sáng tạo và tư vấn thiết kế 2D cho, chuyên sâu trong các lĩnh vực quảng cáo, trang trí sự kiện, booth trưng bày, mô hình quảng cáo, cảnh quan,...
· Phối hợp với Team, khảo sát hiện trường để lên ý tưởng thiết kế, đưa ra concept chung cho dự án.
· Trình bày concept cho khách hàng, thực hiện việc chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu của khách và chốt phương án thiết kế.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành thiết kế web, đồ họa, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật công nghiệp.
· Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế sự kiện, quảng cáo
· Sử dụng thành thạo các phần mềm 2D (Adobe Photoshop, Illustrator....)
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG KUM AD Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng theo dự án
• Linh hoạt Work From Home
• Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, trưởng phòng;
• Chế độ BHXH khi ký HĐ chính thức, du lịch trong và ngoài nước...
• Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG KUM AD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
