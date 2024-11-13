Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46

- 48

- 50

- 52 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết kế và phát triển các ấn phẩm Online:
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông SNS:
Tạo các ấn phẩm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube)
Thiết kế banner, poster, quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads) đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch.
Cập nhật thiết kế theo xu hướng thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng
Đảm bảo chất lượng và tính sáng tạo trong các nội dung, đồng thời phù hợp với chiến lược thương hiệu
2. Thiết kế và quản lý các ấn phẩm Offline:
Thiết kế các tài liệu in ấn:
Thiết kế các ấn phẩm in ấn như brochure, leaflet, catalog, standee, và poster cho các chương trình quảng bá offline
Đảm bảo tính nhất quán về màu sắc, font chữ, và hình ảnh, phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu
Quản lý POSM:
Thiết kế POSM cho các điểm bán hàng bao gồm wobbler, table stand, backdrop, và các tài liệu hỗ trợ tại điểm bán
Đảm bảo chất lượng thiết kế đáp ứng yêu cầu in ấn và triển khai thực tế tại điểm bán
3. Quản lý chất lượng và tính nhất quán của thương hiệu:
Quản lý tài liệu thương hiệu:
Đảm bảo tất cả các thiết kế online và offline tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu đã được đề ra
Kiểm tra và duy trì tính nhất quán về hình ảnh thương hiệu qua các thiết kế và tài liệu đồ họa
Cập nhật và phát triển bộ nhận diện thương hiệu:
Đóng góp ý tưởng và đề xuất để cải tiến, nâng cao bộ nhận diện thương hiệu
Phối hợp với các phòng ban để cập nhật các tiêu chuẩn thương hiệu khi có thay đổi
4. Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận liên quan:
Phối hợp với team Marketing:
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Marketing để xây dựng các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo, và sự kiện
Đảm bảo các thiết kế hỗ trợ tốt cho các chiến dịch Marketing và truyền thông
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng thiết kế và tối ưu quy trình làm việc
Theo dõi các xu hướng thiết kế mới để ứng dụng vào các dự án, đảm bảo sự hiện đại và tính sáng tạo
Làm việc với đối tác bên ngoài:
Khi cần, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ in ấn và các đối tác bên ngoài để đảm bảo chất lượng in và các tài liệu thực tế
Báo cáo và cập nhật tiến độ công việc:
Cập nhật tiến độ các dự án hàng tuần cho quản lý
Tổng hợp và phân tích hiệu quả của từng thiết kế sau khi triển khai để có sự điều chỉnh và cải thiện cho các dự án sau

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator và các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác
Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế cả online và offline (Đã từng làm việc tại các công ty Agency là một lợi thế)
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả
Sáng tạo, linh hoạt và có khả năng thích ứng nhanh với các yêu cầu công việc mới

Tại CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương & Thưởng cạnh tranh
Tham gia BHXH theo quy định
Khám sức khỏe hàng năm
Hoạt động Team Building, Company Trip,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 46-48-50-52 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức

