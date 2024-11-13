Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thiết kế và phát triển các ấn phẩm Online:

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông SNS:

Tạo các ấn phẩm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube)

Thiết kế banner, poster, quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads) đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch.

Cập nhật thiết kế theo xu hướng thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng

Đảm bảo chất lượng và tính sáng tạo trong các nội dung, đồng thời phù hợp với chiến lược thương hiệu

2. Thiết kế và quản lý các ấn phẩm Offline:

Thiết kế các tài liệu in ấn:

Thiết kế các ấn phẩm in ấn như brochure, leaflet, catalog, standee, và poster cho các chương trình quảng bá offline

Đảm bảo tính nhất quán về màu sắc, font chữ, và hình ảnh, phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu

Quản lý POSM:

Thiết kế POSM cho các điểm bán hàng bao gồm wobbler, table stand, backdrop, và các tài liệu hỗ trợ tại điểm bán

Đảm bảo chất lượng thiết kế đáp ứng yêu cầu in ấn và triển khai thực tế tại điểm bán

3. Quản lý chất lượng và tính nhất quán của thương hiệu:

Quản lý tài liệu thương hiệu:

Đảm bảo tất cả các thiết kế online và offline tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu đã được đề ra

Kiểm tra và duy trì tính nhất quán về hình ảnh thương hiệu qua các thiết kế và tài liệu đồ họa

Cập nhật và phát triển bộ nhận diện thương hiệu:

Đóng góp ý tưởng và đề xuất để cải tiến, nâng cao bộ nhận diện thương hiệu

Phối hợp với các phòng ban để cập nhật các tiêu chuẩn thương hiệu khi có thay đổi

4. Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận liên quan:

Phối hợp với team Marketing:

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Marketing để xây dựng các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo, và sự kiện

Đảm bảo các thiết kế hỗ trợ tốt cho các chiến dịch Marketing và truyền thông

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng thiết kế và tối ưu quy trình làm việc

Theo dõi các xu hướng thiết kế mới để ứng dụng vào các dự án, đảm bảo sự hiện đại và tính sáng tạo

Làm việc với đối tác bên ngoài:

Khi cần, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ in ấn và các đối tác bên ngoài để đảm bảo chất lượng in và các tài liệu thực tế

Báo cáo và cập nhật tiến độ công việc:

Cập nhật tiến độ các dự án hàng tuần cho quản lý

Tổng hợp và phân tích hiệu quả của từng thiết kế sau khi triển khai để có sự điều chỉnh và cải thiện cho các dự án sau